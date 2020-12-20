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'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle kuraklık tehlikesi olan Konya Ovası'na son günlerde düşen yağışlar sevindirdi. Yağışların devam etmesi halinde kuraklık tehlikesini atlatacaklarını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Bir nebze bu yağış bizi kurtardı. Bu yağışlarla çiftçi stresten kurtuldu, nefes aldı. Hem de ülkemizin ihtiyacını karşılayacak hale geliriz, diye düşünüyorum" dedi. 

20 Aralık 2020 Pazar 09:53
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'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya'ya geçen yıl temmuz- aralık döneminde 80 milimetre yağış düşerken, bu sene 30 milimetre yağış düştü. Yağış yetersizliğinden kuraklık tehlikesi olan kentte hafta başı 2 günlük yağış, ova için önemli oldu.

'YAĞIŞLAR DEVAM EDERSE KURAKLIK ATLATILABİLİR'

Yağışların devamının gelmesi halinde kuraklığın atlatılabileceğini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Lokal de olsa Konya’nın genelinde bu yağışlar var. 5- 6 milimetre bir yağış. Bu yağışlar kurumadan devamı da gelirse inşallah kuraklığı atlatacağız, diye düşünüyorum. Bir nebze bu yağış bizi kurtardı. Geçmişteki yağışlardan tohum tanelerinde yüzde 10- 15 gibi bozulmalar vardı ama bu yağışlar kuvvetli olduğu için bununla belli bir yere kadar gidebiliriz. Bunun arkasının gelmesi lazım eğer arkası gelmezse sıkıntılar devam eder. Bunlar geçiş günlerimiz inşallah iyi olacak" diye konuştu. 

'ÇİFTÇİ NEFES ALDI'

Bu yağışların bir nebze de olsa çiftçinin nefes almasını sağladığını kaydeden Kavuneker, "Sahada büyük zararlar yok ama bu yağışlarla birlikte biraz kurtardık. Bu yağışlarla çiftçi stresten kurtuldu hem nefes aldı hem de ülkemizin ihtiyacını karşılayacak hale geliriz, diye düşünüyorum. Taneler rahmetle buluşmuş. Tohumlar, daha bozulmamış sağlam. İçinde tek tük çürüyen var. Zaten biz ekerken bozulan olabilir, diye biraz daha fazla tohum atıyoruz" dedi.

'KONYA HAVZASI SULANIRSA YURT DIŞINDAN İTHALAT OLMAZ'

Karatay bölgesinde yer altı su kaynakları olmadığı için su kuyusu bulunmayan arazilerin zor durumda olduğuna dikkat çeken Kavuneker "Kurak arazisi olanlar, yağışları bekliyor. Yağmurla daha yeni çimlenecek ama ruhsatlı kuyuları olan arkadaşlarımızın arazilerinde tohum rahat bir şekilde çimlenmiş. Karatay bölgesinin 1 milyon 760 bin dekar arazisi var. Bunun yarısı sulanıyor yarısı da kurak arazi. Konya şu anda Türkiye’nin yüzde 10’unu karşılıyor. Karatay ise Konya’nın yüzde 10’unu karşılıyor. Eğer ki Konya havzası sulanırsa biz bu rakamları yüzde 25’e çıkarırız. Onun için de yurt dışından ithalat, diye bir şey söz konusu olmaz. Bir an önce tedbirlerin alınması lazım" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya OvasıYağmurSuToprakTarım
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