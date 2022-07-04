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Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

KONYA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

04 Temmuz 2022 Pazartesi 03:01
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. 

Dilara Çoban (19) yönetimindeki 06 BCA 401 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşın otomobil, karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Ayşenur Boncuk (17) yaralandı. Çoban'ı aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Nisanur Karabulut (17) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre durdu. Araçların çekilmesi ve yolun temezlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

BAKAN KOCA: İLK AMBULANSIMIZ BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında kaza ihbarının ardından sağlık ekibinin birkaç dakikada olay yerine ulaştığını belirterek, "Bugün Konya Beyşehir’de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

KAZADA ÖLEN GENÇLER BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN DÖNÜYORMUŞ

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Aynı araçta bulunan ve Karatay ilçesinde oturan 7 gencin, hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun plajına gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Muammer Tan, Veli Büyükaydın ve Sait Belgemen'in Keçeciler Mahallesi'nde oturdukları, ayrıca Şevval Karabulut ve Nisanur Karabulut'un da kardeş oldukları belirlendi. 5 gencin cenazelerinin otopsinin ardından Karatay ilçesine gönderileceği ve öğle saatlerinde defnedileceği belirtildi. Yaralıların tedavisine devam ediliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKonyaBeyşehir KarayoluOtomobilKazaTrafik Kazası
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