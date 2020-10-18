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Konya'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, aralarında çocuklarının kavgası nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

18 Ekim 2020 Pazar 10:29
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Konya'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde meydana geldi. Mehmet Güler, kızı Ayşe Güler ile tarlada çift sürdüğü sırada aralarında çocuklarının kavgası nedeniyle husumet bulunan Mustafa Ünaldı, Mücahit Ünaldı, Ali Ünaldı ile karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmaya Güler ailesinin yanında bulunan Mustafa Özer ve Halil Özer de katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafta birbirlerine tüfekle ateş açtı. Kavgada 7 kişi de tüfekle vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Güler ve Halil Özer doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Mustafa Ünaldı ise helikopterle Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Mücahit Ünaldı'nın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede 4 av tüfeğine el koydu. Tedavilerinin ardından taburcu olan Ayşe Güler, Mustafa Özer ve Ali Ünaldı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKavgaCinayetHusumetBeyşehir
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