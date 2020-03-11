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Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü

KONYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:21
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Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTrafik Kazası
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