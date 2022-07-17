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Konya'da dinlenme tesisinde yangın

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin tesisteki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor. 

17 Temmuz 2022 Pazar 09:46
Konya'da dinlenme tesisinde yangın

Konya- Antalya kara yolunda Tınaztepe mevkisindeki bir dinlenme tesislerinde saat 06.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müşteriler ve çalışanlar tesisi tahliye etti. İtfaiye ekipleri tesisi saran alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçramaması için çalışmasını sürdürürken, çevredeki ilçelerden de takviye ekipler çağrıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren  müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilen 10 tesis çalışanına hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi. Tesisin büyük bir bölümü kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor

DHA

Son Güncelleme: 17.07.2022 11:15
Anahtar Kelimeler:
SeydişehirTınaztepeTesisYangınİtfaiyeDinlenme TesisiKonya
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