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Konya'da bisiklet tramvayı raylarda

Konya’da, bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs dönemi başladı. 550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi, yıllarca ulaşım yükünü çeken nostaljik tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürerek, bisiklet kullanıcılarının hizmetine sundu. Konya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ilk etapta 50 otobüse bisiklet aparatları monte ettirdi. Bu otobüslerde de bisikletlerin arkadaki aparatlara asılmasıyla yolculuk yapılabiliyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 09:43
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Konya'da bisiklet tramvayı raylarda

KONYA

Konya’da bisiklet kullanıcıları, özellikle uzun mesafelere varmak veya soğuk havalarda uzun süre bisikletiyle bir noktadan diğer noktaya ulaşmak için artık bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsleri tercih edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda 1992’den 2015 yılına kadar Konyalılara hizmet veren emektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Bazı ülkelerde yolcuların seyahat ettiği tramvaylara bisiklet ile binilebiliyorken, sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulan bisiklet tramvayı ise bu yönüyle Konya’yı diğerlerinden farklı kılıyor.

Özellikle pandemi sürecinde bisiklet kullanımının öneminin anlaşıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’nın bir bisiklet şehri olması adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip ilidir. Bugün itibariyle de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar 84 kilometre daha ilave bisiklet yolu inşa edeceğiz. Konya, Türkiye’nin önemli bisiklet şehridir. Bugünden sonra da bunun daha çok vurgulanması için çalışmalar ve projeler hayata geçecek. Özellikle bisiklet otoparkları konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Bir tramvayın sadece bisikletlere tahsis edildiğini belirten Altay, şunları söyledi:

''Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez bir tramvayda, toplu ulaşım aracında bisikletinizle birlikte seyahat edebileceksiniz. Bir tramvayımızı sadece bisiklet tramvayı haline dönüştürdük. Artık Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’nde göreceğiniz sefer saatlerinde bisikletinizle birlikte durağa gelerek, bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Bisikletinizle birlikte işlerinizi halledip sonra tramvayla tekrar istediğiniz durağa geri gelebileceksiniz. Türkiye’de örnek bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hem bisiklet kullanıcılarımız için yeni bir başlangıç olacak hem de şehirde önemli bir farkındalık çalışması olacak. Çünkü bu tramvay sürekli olarak, bir ring halinde şehirde bisiklet tramvayı olarak seyahatini sürdürecek. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye’de bisikletin tüm şehirlerimizde aktif kullanılmasını temenni ediyoruz. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya devam edeceğiz.”

21 BİSİKLET TAŞINABİLİYOR

Tramvayın bisiklet tramvayına dönüştürülmesi için birtakım revizyonlar yapıldı. Bu kapsamda nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. 21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenle taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. Tramvaydaki basamaklara ise kapılar ile senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece vatandaş, bisikletleriyle duraklarda tramvaya kolayca inip binebiliyor. Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yolları ile entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek.

OTOBÜSLER DE BİSİKLETLİ OLUYOR

Toplu ulaşımda Türkiye’ye rol model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsler için de bisikletli dönemin başlangıcını yaptı. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla otobüslerin arka kısmına bisiklet taşıma aparatları yerleştirildi. İlk etapta 50 otobüste uygulanmaya başlanan çalışma, yakın zamanda tüm otobüslerde hizmet verecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaBisiklet TramvayıTramvayBisiklet
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