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Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Şubat 2020 Pazar 09:23
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Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Deprem çevredeki Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ''Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor'' dedi.

Konya'da merkez üssü Derebucak ilçesinde saat 01.26 sıralarında 4.5 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Deprem çevresinde Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Derebucak'ta yaşayan bazı vatandaşlar panik yaşadı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ''Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaDeprem
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