Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü

KONYA - Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.



KUZENLER ZİYARETE GELMİŞLER



Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım'ın babaanneleri Sultan Dakım'ı ziyarete geldikleri ve gece aynı yatakta uyudukları belirtildi.



GEÇ FARK EDİLMİŞ



Olay yerinde incelemede bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, evin sabahın erken saatlerinde çöktüğünü, ancak geç fark edildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Maalesef tahminimiz sabaha karşı saat 04.30- 05.00 sıralarında yığma dediğimiz kerpiç bina, baya eski bir bina, yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi olduğunu tahmin ediyoruz. Çökmesi sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bahçe duvarı yaklaşık 2,5 metre kadar yüksek, binanın içerisi gözükmüyor ve komşuları sabaha karşı fark ediyor. Sabah 09.00- 09.30 gibi bizim de haberimiz oldu. Bütün sağlık ve kurtarma ekiplerimiz geldi. Fakat maalesef haberin geç alınmasından da olabilir, çünkü binanın arka bahçeye bakması ve bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle, maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Çok üzücü bir olay. Biz de Çevre ve Şehircilik ekipleri ile belediye ekipleri burada, etrafta bu durumda veya bu binadan etkilenen binalar varsa, risk altında olanlar varsa gerekirse boşaltacağız.''



Binanın eski olması nedeniyle çöktüğü üzerinde durduklarını ifade eden Vali Toprak, "Binalar eski binalar, toprak ve yığma da olduğu için belirli bir dönem sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da aldıkça yavaş yavaş çözülmeler olabiliyor. Eski ve yığma bina olmasından dolayı çöktüğünü tahmin ediyoruz'' dedi.



