Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111268
ALTIN
281.199
DOLAR
5.9124
STERLİN
7.7024
EURO
6.5753
HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı
Son Dakika
HDP'li Buluttekin'e terör gözaltısı
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1...
HATAY’DA SIR OLAY!
HATAY’DA SIR OLAY!
2 terörist sınır dışı edildi!
2 terörist sınır dışı edildi!
Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü
Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KONYA'DA 1 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN

Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

KONYA'DA 1 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN

Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

20 Aralık 2019 Cuma 10:44
9 Okunma
KONYA'DA 1 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN

Konya'da motor ve şase numaraları değiştilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştilerek, 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAraçVurgunMotor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu
Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu
Polis memuru erkek arkadaşını öldürüp intihar etti
Polis memuru erkek arkadaşını öldürüp intihar etti
HATAY’DA SIR OLAY!
HATAY’DA SIR OLAY!
Tulumtaş Mağarası, turizme kazandırılıyor
Tulumtaş Mağarası, turizme kazandırılıyor
Diyarbakır surları 13 milyon 500 bin lira bütçeyle onarılacak
Diyarbakır surları 13 milyon 500 bin lira bütçeyle onarılacak
Bakırcılar Çarşısı'nda sadece 7 usta kaldı
Bakırcılar Çarşısı'nda sadece 7 usta kaldı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi
Teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans