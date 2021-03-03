Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1551
ALTIN
407.376
DOLAR
7.3325
STERLİN
10.2504
EURO
8.8607
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konya- Antalya yolunda kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu 

KONYA'yı Antalya'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçlar ise zincir veya kar lastiğiyle yola devam ediyor. 

03 Mart 2021 Çarşamba 09:10
7 Okunma
Konya- Antalya yolunda kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu 

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Özellikle kenti Antalya'ya bağlayan karayolunun 1825 rakımla Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü  ekipleri TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin vermezken, diğer araçlarında zincir ve kar lastikli olarak yoluna devam etmesine izin veriyor. Karayolları ise yolun ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAntalyaKarayoluKarKışTrafikAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme
EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme
PKK'ya destek veren derneğe operasyon
PKK'ya destek veren derneğe operasyon
MAHKEME KARARINI YİNELEDİ
MAHKEME KARARINI YİNELEDİ
Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı
Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu  
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu  
Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza
Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza
Antalya'nın can eriği tadımlık
Antalya'nın can eriği tadımlık
Muza alternatif avokado, üreticinin yeni umudu
Muza alternatif avokado, üreticinin yeni umudu
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma