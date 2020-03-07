Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor

Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin yakın silah arkadaşlarından olan Konuralp Gazi, bölgeyi 1323 yılında fethetti. Fethin ardından bölgenin kontrolü Konuralp Gazi’ye verildi. Bölgenin adı Konuralp olarak anılmaya başladı. Son dönemde Kuruluş Osman isimli dizide de gündeme gelen Konuralp Gazi tarihi kaynaklara göre 1326 yılında Bursa’nın fethinin ardından vefat etti ve isteği üzerine ilk fethettiği Konuralp’te toprağa verildi.

Konuralp Gazi’nin mezarı bir süre sonra türbe haline getirildi. Konuralp Gazi’nin türbesi yine Konuralp adını taşıyan caminin yanında bulunuyor. Konuralp Gazi’nin türbesinin etrafında 40 basamaklar diye anılan ve Roma Dönemine ait antik tiyatro, Konuralp Müzesi, tarihi hamam da bulunuyor.

Konuralp Gazi’nin türbesi ile ilgili olarak bilgiler veren türbedar Cem Hatipoğlu, "Türbedarlık vazifemiz vardır. Aynı zamanda bölgede 3 asırdır hatiplik yaptık. Sadece Cuma namazlarında Cuma hutbesi okuruz. Konuralp’i fetheden Konuralp Gazi’nin türbesi buradadır. Mezarı da buradadır. Kendisinin mezarı en sağda olandır. Ortada bulunan Bağdatlı Şeyh Hacı Hafız, en solda olan ise Konuralp Gazi’nin yakınlarından Ali Hamza’ya aittir. Belli bir zamana kadar türbenin üzeri açıktı. 70 yıl önce türbenin üzeri kapatılarak mevcut haline getirildi. Konuralp’i fethettiği için her Cuma günü Konuralp Gazi için dua okutuyoruz. Yeni restorasyon projesi kapsamında yeni türbe inşa ettiriyoruz. Projenin şu anda sonuna geldik" dedi.

'ZİYARETE BEKLİYORUZ'

Hatipoğlu, Konuralp Gazi’nin türbesinin de içinde bulunduğu Konuralp bölgesinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve tarih bakımından zengin olduğunu ifade ederek, "Konuralp Bey fethettiği için bu bölgenin adı Konuralp’tir. Osmanlı zamanındaki adı ‘Eski Bahçe’ anlamına gelen ‘Üskübü’ olarak geçiyordu. Vatandaşlarımızın türbemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Konuralp aynı zamanda antik Roma döneminden kalan bir kent olduğu için birçok eserimiz vardır. Onları da ziyarete bekliyoruz. Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu da bu bölgededir. Şu an ki restorasyon çalışması kapsamında da türbemiz restore ediliyor ancak alt tarafta 600 yıllık Saba Hamamı ve Kilise çeşmesi ve Topzade çeşmesi olmak üzere dörtlü bir restorasyon çalışması var" diye konuştu.