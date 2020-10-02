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Kontrolden çıkan otomobil, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp, takla atarak ters şeride geçmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

02 Ekim 2020 Cuma 09:30
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Kontrolden çıkan otomobil, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu Körkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yumurtalık ilçesinden Ceyhan'a gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 AFZ 217 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen araçtaki Hasret Yel ile üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğin öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Ömer Karayılan ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Karayılan, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCeyhanTrafik Kazası
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