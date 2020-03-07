Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kömür tozları nedeniyle halk tepkili
Kömür tozları nedeniyle halk tepkili
24 milyar doları aşacak
24 milyar doları aşacak
O veteriner konuştu
O veteriner konuştu
Tamamı kadınlardan oluşuyor
Tamamı kadınlardan oluşuyor
Fındık, hayata tutundu
Fındık, hayata tutundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kömür tozları nedeniyle halk tepkili

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinin Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerine, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerden kömür tozu yağıyor. Mahalleliler, kömür tozu nedeniyle insanların hastalandığını belirterek, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

07 Mart 2020 Cumartesi 10:51
0 Okunma
Kömür tozları nedeniyle halk tepkili

Sanayi kuruluşları ve konut alanlarının iç içe olduğu, sık sık hava kirliliğiyle gündeme gelen Dilovası’nda, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nden rüzgarla birlikle yayılan kömür tozları, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti. Özellikle Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerinde yaşayanlar, tesislerden yayılan kömür tozu nedeniyle pencere ve kapılarını açamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, kömür tozu nedeniyle hastalandıklarını söyledi.

Rüzgarla beraber yaşam alanlarına giren kömür tozlarından insanların olumsuz etkilendiğini ifade eden Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Dilovası’nda özellikle iki mahallemiz çok ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Bu şu an yaşanan yeni bir olay değil, yıllardır yaşanan bir sorun. Burada, halkımızın ciddi anlamda mağduriyeti var. Çünkü kömür tozlarından dolayı dışarıda kuruması için asılan çamaşırlar bile simsiyah oluyor, is oluyor. Tesisin yan tarafından bir okul var, çocuklarımız olumsuz etkileniyor" dedi.

'KÖMÜR TOZLARI YAŞAM ALANLARINA GELİYOR'

Kömür tozlarından dolayı her evde en az bir kişinin solunum yolu rahatsızlığına yakalandığını ifade eden İsmail Sami, “Rüzgarlı havalarda kapı ve pencereleri kesinlikle açamıyoruz. Çünkü rüzgarla beraber kömür tozları uçup insanların yaşam alanlarına geliyor. Balkonlarımız simsiyah oluyor, her gün temizlik yapılmasına rağmen her yer kömür tozundan dolayı simsiyah. Burada yaşayan börtü böcek, araba, evler, her türlü canlı veya cansız bütün varlıklar olumsuz etkileniyor. Çünkü burası devasa bir tesis" diye konuştu.

'KÖMÜR TOZU HERKESİ MAHVETTİ'

Kayapınar Mahallesi'nde oturan Besna Kılıç da, "Bu kömür tesislerinin buradan kaldırılması lazım, nefes alamıyoruz artık. Evden bahçeye çıktığımız zaman bile nefes nefese kalıyoruz. Yaz aylarında pencereleri ve kapıları açamıyoruz. Her gün temizlik yapıyoruz, sabah yerleri siliyoruz akşam yine her yer kömür tozu oluyor. Bu mahallede herkes şikayetçi" ifadelerini kullandı.

'HAVA ÇOK KÖTÜ'

Hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen mahalle sakini Gül Kılıç ise şöyle konuştu:

“Doktora nefes alamama ve göğsümde ağrı şikayetiyle gittim. Doktorun röntgen filmi çektirmemi istedi, sonuçlara baktığı zaman bana ‘Tandır mı yakıyorsunuz’ diye sordu. Tandır yakmıyoruz ama buranın havasından dolayı hepimiz olumsuz etkileniyoruz. Bu kömür tesislerinin buradan kaldırılmasını istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliDilovasıKömürTozHava KirliliğiSanayiDuman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamamı kadınlardan oluşuyor
Tamamı kadınlardan oluşuyor
Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor
Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor
10 milyon yavru balık üretilecek
10 milyon yavru balık üretilecek
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Iğdır’da STK'lardan Mehmetçiğe destek
Iğdır’da STK'lardan Mehmetçiğe destek
Yalova'da geçici belediye başkanlığına Mustafa Tutuk seçildi
Yalova'da geçici belediye başkanlığına Mustafa Tutuk seçildi
İdlib şehidi teğmenin 'kütüphane' vasiyeti yerine getirildi
İdlib şehidi teğmenin 'kütüphane' vasiyeti yerine getirildi
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı