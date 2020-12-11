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Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

11 Aralık 2020 Cuma 09:59
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Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Şevketiye Mahallesi 329 Sokak’taki bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgada Hüseyin A. tabancasını ateşledi. Ateş açılması sonucu Mehmet T. (21) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Kavgada Erdoğan T. ve İpek A. bacaklarından, Hüseyin A. ise farklı bir cisimle kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet T., Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınÇileKomşuKavgaYARALAMA
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