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Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti

BALIKESİR'de şiddete, cinsel istismara ve ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla kocası Murat Aydın'ı (30) geçen ağustos ayında pompalı tüfekle vurarak öldürmekten tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın (28), beraat etti. Aydın mahkemedeki karar duruşmasında "Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalışıyordum" dedi.

05 Mart 2022 Cumartesi 09:12
Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021 günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet ve cinsel taciz uyguladığını ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürdü. Tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın'a bugünkü karar duruşmasında son sözü soruldu. Aydın, ağlayarak, “Herkes bana cani diyor. Ama ben cani değilim. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım” dedi. Mahkeme, olayı 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirip Rümeysa Aydın'ın beraatine karar verdi. 

RÜMEYSA KADIN DERNEĞİNE MEKTUP İLE ULAŞMIŞ

Rümeysa Aydın davasının soruşturma aşamasından itibaren takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Aydın’ın 2 çocuğunun ise psikolojik destek almaya devam ettiğini söyledi. Rümeysa Aydın’ın mektup ile derneğe ulaştığını söyleyen Küçükafacan, “Aldığımız bir posta bizi çok duygulandırdı ve zaten müdahil olma kararı aldıktan sonra gelmiş olan bu mektupla birlikte hızlı hareket etmemiz gerektiğini de gördük. Rümeysa'nın sesini o mektupla aynı zamanda duymuş olduk. Rümeysa bizden destek istiyordu. Sadece bizden değil, bütün kadınlardan destek istiyordu” dedi.

Rümeysa Aydın’ın evlenmesinin ardından şiddet görmeye başladığını söyleyen Ayşegül Küçükafacan, “Rümeysa, olay yaşanmadan önceki 3 gün boyunca evde tutulmuş bir kadın. Eşi, ne yazık ki uyuşturucu madde etkisinde halüsinasyonlar görmekte ve kendi kafasına göre birtakım hayaller içerisinde Rümeysa ile ilgili değişik olaylar anlatmaya başlıyor. Akabinde de Rümeysa'yı öldürmek üzere arabaya doğru tüfeği almaya gidiyor. Rümeysa aslında son ana kadar eşinin üstlerine yürümesinden vazgeçmesini beklemiş. O kadar kısa mesafeden ateş edilmesi bize bu durumu gösteriyor. Bir annenin çocuklarını ve kendisini korumak için çok doğal bir refleksi o tüfeğin ateşlenmesi. Yargılama süreci boyunca heyet çok dikkatli bir şekilde delilleri değerlendirdi ve duruşmaya katılmamıza ve gözlemci olarak bulmamızı da sağladılar. Biz bu noktada davanın ne kadar hızlı ilerlediğini, bu sürecin hızlı yürütüldüğünü de gördük aynı zamanda. Heyet en sonunda bizim gördüğümüzün tamamını dosya içeriğindeki delillerde gördü. Bunun meşru müdafaa olduğu kanaatine varıldı ve karar bu şekilde çıktı. Rümeysa şu anda doğuma çok yaklaştı, hapse girdikten sonra hamile olduğunu öğrendi. Rümeysa’nın ikiz bebekleri vardı. Bunlardan bir tanesini ne yazık ki tutuklandıktan sonra kaybetti. Ancak ikinci bebek hala hayatta ve yakın tarihte doğum yapmasını bekliyoruz. Rümeysa’nın 2 tane daha çocuğu var ve bu çocuklar yıllarca annelerinin maruz kaldığı şiddete ne yazık ki şahitlik ettiler. Bu yüzden de onlara psikolojik destek sağlamaya devam ediyoruz" dedi. 

CEZAEVİNDEN ÇIKAN RÜMEYSA, ÇOCUKLARINA KOŞTU

Balıkesir'de şiddete, cinsel istismara ve ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla kocası Murat Aydın'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürmekten tutuklu olarak yargılanırken Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada beraat eden Rümeysa Aydın, cezaevinden çıktı. Aydın ilk iş olarak, 5 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızına doya daya sarılıp özlem giderdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirKaresiCinayetRümeysa AydınMurat Aydın
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