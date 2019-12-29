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Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

29 Aralık 2019 Pazar 16:38
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Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli (DHA) 

Kocaeli’de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Körfez ve Kartepe ilçelerinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı.

Kocaeli’de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kent merkezinde yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine kar düştü. Körfez ilçesinin yüksek kesimleri ve Kartepe ilçesinde kar kalınlığı bazı noktalarda 40 santime ulaştı. Yüksek kesimlerde bulunan köy yolları karla kaplanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Körfez’de bazı aileler, araçlarını yol kenarında bırakarak çocuklarıyla beraber karla kaplı yeşil alanlarda oynayarak zaman geçirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKar YağışıKartepe Kar
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