Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,063.88
ALTIN
796.87
DOLAR
13.78
STERLİN
18.75
EURO
15.63
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim...
Biruni Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi 41 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, söndürme çalışmalarına katılan iki işçi dumandan etkilendi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:08
7 Okunma
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Saat 01.30 sıralarında Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük’te bulunan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geldi. Bu sırada fabrikada çalışan kişiler de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Alevlerin fabrika bahçesinde bulunan atıklara, sıçramaması için atık malzemeler iş makineleriyle taşınarak başka bir yere götürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan iki fabrika işçisi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslar ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Küle dönen fabrikadaki yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeFabrikaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olmayana ruhsat verilmeyecek
Aşı olmayana ruhsat verilmeyecek
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada yüzdüler
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada yüzdüler
KADİRİYE GENEŞ'DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
KADİRİYE GENEŞ'DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Rize'de dere yatağında selin vurduğu binalar yıkılıyor
Rize'de dere yatağında selin vurduğu binalar yıkılıyor
Bitlis kent merkezi ile Tatvan ilçesinde eğitime kar engelli
Bitlis kent merkezi ile Tatvan ilçesinde eğitime kar engelli
ÇANAKKALE'DE FECİ KAZA: 5 ÖLÜ
ÇANAKKALE'DE FECİ KAZA: 5 ÖLÜ
Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü
Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü
Işıklandırılan Adilcevaz Kalesi törenle açıldı
Işıklandırılan Adilcevaz Kalesi törenle açıldı
5 dönüm hayalet ağ topladılar
5 dönüm hayalet ağ topladılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma