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Kocaeli’de denizi kirleten 478 gemiye 51 milyon TL ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, İzmit Körfezi’nde 2006'dan itibaren denizi kirleten 478 gemiye 51 milyon TL ceza kesilirken, bu yıl 8 gemiye 15 milyon TL cezai işlem uygulandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi’ndeki denetimlerde elde ettikleri başarının diğer denizlerde de uygulanıp yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

07 Kasım 2021 Pazar 10:26
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Kocaeli’de denizi kirleten 478 gemiye 51 milyon TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılından itibaren İzmit Körfezi’nde uçakla havadan, deniz yüzeyinden de deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla denetimlerini sürdürüyor. Denizi kirleten gemi ve sanayi kuruluşlarına müdahale edilerek cezalar uygulanıyor.

'YAKLAŞIK OLARAK 6 BİN SAATLİK DENETİM YAPTIK'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi'nde yaptıkları denetimlerin örnek olduğunu belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize verdiği yetkiyle başladı. 2006'dan bu yana, toplamda 478 gemiye yaklaşık 51 milyon TL ceza kestik. Bu sene ise 8 gemiye 15 milyon TL'lik cezai işlemden bahsediyoruz. 2006 yılında başlayan bu 'başarı hikayesi' olarak adlandırdığımız kontrol, denetim, temizleme, izleme ve acil müdahale kapsamında yaptığımız çalışma, örnek bir çalışma. Kontrol ve denetim faaliyetlerimizi, özellikle teknelerimiz ve deniz uçağıyla birlikte yapmaktayız. Bu şekilde her gün ciddi bir denetim söz konusu. Şu ana kadar yaklaşık olarak 6 bin saatlik denetim yaptık, bu da İzmit Körfezi'nin temizlenmesinde büyük rol oynadı” dedi.

Denetim uçuşlarına İzmit sahilinden başladıklarını söyleyen Önem, “İzmit Körfezi'nde 5 ayrı noktada demir yeri ve 35 liman iskele var. İzmit Körfezi'ne ortalama 10-12 bin civarında gemi hareketi var. Bunların tamamını denetlememiz gerekiyor. Bu denetlenmenin gerçekleşmesi için 3 boğumdan oluşan İzmit Körfezi'ni düzenli olarak denetliyoruz. Marmara Denizi kısmına çok fazla girmeyip İzmit Körfezi kısmını denetliyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim, uygulamış olduğumuz bu denetim modelimizin mutlaka yaygınlaşması, diğer denizlerimizde de uygulanması çok önemli. İzmit Körfezi'ndeki bu başarıyı bu şekilde elde ettiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliDenizKirlilikGemiCeza
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