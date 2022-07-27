KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de

Deniz yoluyla Taşucu Limanı'na gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, vali yardımcı İbrahim Küçük ve protokol üyeleri karşıladı. Çiçek takdim edilen Tatar, önce Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'ne buradan da beraberindeki heyetle birlikte Yeşilovacık Şehitler Parkı'na geçti. Burada incelemede bulunup, vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Irak'ta sürdürülen Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi.

KKKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, VALİ PEHLİVANI ZİYARET ETTİ

Mersin’de bir dizi programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Silifke ve Erdemli programının ardından Valiliğe gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı Vali Pehlivan ve kent protokolü karşıladı. Tören mangasını selamlayan Tatar, Valilik şeref defterini imzaladı. Burada Vali Pehlivan ile bir süre sohbet eden konuk Cumhurbaşkanı Tatar, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Silifke ziyareti sırasında Taşucu Limanı'nda bulunan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı incelediğini dile getiren Tatar, çok etkilediğini kaydetti. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade eden Tatar, iki ülkenin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu dile getirerek, "Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabilir. Eğer öyle bir anlaşma olabilirse, geçen günlerde kendilerine yaptığım önerilerde olduğu gibi hidrokarbonlar konusunda da iş birliği yapılabilir. Kıbrıs'ta makul, sürdürülebilir, her iki tarafın yararına olacak anlaşmadan, barışın devamından yanayız. 'Barış' denildiğinde her zaman söylemimdir, KKTC'de barış vardır çünkü bu barış 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile götürülmüştür" dedi.

Vali Pehlivan ise ziyaretlerinden dolayı Tatar’a teşekkür etti.