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Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde Dudu Ç. (40), kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç. (41) tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:27
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Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 18.00 sıralarında Serik’e bağlı Merkez Mahallesi 2100 sokakta meydana geldi. M.Ç. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce barıştığı eşi Dudu Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.ANTALYANIN SERIK ILCESINDE DUDU C. (40)(FOTODAKI) KIZININ DUGUNU ICIN BARISTIGI ESI M.C. (41) TARAFINDAN BOGAZINDAN VE VUCUDUNUN CESITLI YERLERINDEN BICAKLANARAK OLDURULDU. (FOTO: NAMIK KEMAL KILINC/SERIK-DHA) Büyüyen tartışmanın ardından M.Ç. bıçakla Dudu Ç.’yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evden kaçtı. Olayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dudu Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alıp gelen Dudu Ç.’nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara olay yerinde fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri anne ve babaya müdahale etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dudu Ç.’nin cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KIZLARININ DÜĞÜNÜ İÇİN BARIŞMIŞLAR

M.Ç. ve Dudu Ç.’nin uzun süredir ayrı yaşadığı ve kızlarının dün akşam yapılan düğün merasimi için 1 hafta önce barıştıkları öğrenildi. Çiftin 4 çocuklarının olduğu belirtildi.

Polis, olaydan sonra kaçan M.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikKadın CinayetiCinayetKadın
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