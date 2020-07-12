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Kızılay gönüllüleri, sokak hayvanları için mama dağıtıyor

BAYBURT Genç Kızılay Şubesi üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ücretsiz olarak paket mama dağıtıyor.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:33
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Kızılay gönüllüleri, sokak hayvanları için mama dağıtıyor

Bayburt Genç Kızılay Şubesi üyeleri, aç ve susuz kalan sokak hayvanları için harekete geçti. Üyeler, aldıkları mamaları önce paketledi daha sonra Çoruh Nehri'nin kenarına stant kurarak, vatandaşa dağıttı. Kızılay üyeleri, mamaları alanlardan sokak hayvanları için bırakmalarını istedi. Üyeler, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.

Herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Bayburt Genç Kızılay Şubesi sorumlusu Bedirhan Polat, "Her gün sokak hayvanlarına hilal olmak için varız. Önce mamaları dağıttık daha sonra vatandaşları bilgilendirdik. Etkinliğimizin amacı; sokaktaki hayvanlarımızın aç karınlarını doyurmaktı. Bayburt halkı da etkinliğimize yüksek derecede katılım sağladı. Sokaktaki hayvanlarımıza her zaman olduğu gibi umut oldu. Bu etkinliklerimizi 2 hafta arayla yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem halkı bilinçlendiriyoruz hem de hayvanlarımızı aç bırakmıyoruz" diye konuştu.

Mamaları alanlar ise Bayburt Genç Kızılay Şubesi üyelerine teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılaySokakHayvanYem
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