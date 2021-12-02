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Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, tutuklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç, hakkında 'rüşvet almak ve usulsüzlük' suçundan yargılandığı mahkemede iş insanı T.Ö ile birlikte tutuklanarak cezaevine konuldu. 

02 Aralık 2021 Perşembe 09:10
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Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesi'nde ‘rüşvet ve usulsüzlük’ iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Belde Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç ile iş insanlarının da aralarında bulunduğu 13 kişi, önceki gün jandarma tarafından gözaltına alındı. Kırklareli’ne getirilen şüphelilerden 7’si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Başkan Sevinç ile T.Ö., Y.D., F.M., M.A. ve M.T.Y.,  bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden F.M. ve M.T.Y., serbest bırakılırken, Başkan Ender Sevinç ile T.Ö., Y.D. ve  M.A., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Haklarında rüşvet ve usulsüzlük suçlarından hakim karşısına çıkan sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Başkan Sevinç, iş insanlarından rüşvet alıp belgelerde usulsüzlük yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatını istedi. Sevinç'e toplanan rüşvet paralarını hesabına göndermekle suçlanan T.Ö. ise savunmasında, "Ben ticaret ile uğraşıyorum ve hesabımdan çoğu insana para gönderiyorum. Ben rüşvet parası göndermedim. Gönderdiğim parayı hatırlamıyorum. Bu para yaptığım ticaret ile ilgili paradır" dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek mahkemeden serbest bırakılmalarını istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin rüşvet aldıklarına ilişkin delilerin olmadığını ve mahkemeye sunulan belgelerde rüşvet ve usulsüzlük oluşturmadığını belirterek beraatlarını talep etti. 

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme başkanı sanıkların ifadelerin ardından haklarında 'rüşvet alma ve usulsüzlük' suçlamalarından Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö.'nün tutuklanmasına, diğer sanıklar Y.D.,M.A.'nın ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

Sevinç, kararın ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıyıköy Belediye BaşkanıEnder SevinçRüşvetTutuklamaKırklareli
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