KISMET TATLI’DAN 2 MİLYON TL’LİK YATIRIM

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - 1981 yılından günümüze gelinceye dek sütlü tatlı üretiminde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektörünün lider firmaları arasında yerini sağlamlaştıran ve pandemi sürecinde de üretimini hız kesmeden sürdüren Kısmet Tatlı, yaklaşık 2 Milyon TL’lik yatırımla, makine parkurunu genişletti.

1981 yılında pastacı olarak bu işe başladığını ve küçük bir pastane açarak sütlü tatlı üretimi işine girdiğini belirten Kısmet Tatlı’nın kurucusu ve Genel Müdürü Şerif Aydın, daha sonra kentte pastane şubeleri açarak işlerini büyüttüğünü ve 1995 yılına kadar pastaneciliğe devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE.

Marketlerin artmasıyla 1995 yılında marketlere paket olarak höşmerim tatlısı üretmeye başladığını ifade eden Aydın, daha sonra kazandibi, fırın sütlaç gibi sütlü tatlılar üreterek çeşitleri arttığını ve 1998 yılında ulusal marketlere de ürün vermeye başladıklarını, şu anda ürettikleri tatlıların Türkiye’nin her yerinde satıldığını dile getirdi. Perakende sektörüne yoğunlaşan Aydın, 2009 yılında 2 bin 100 metrekare alana sahip bir fabrika kurarak sütlü tatlı üretim kapasitesini artırdığını, o yıldan itibaren pastaneciliği bırakıp ambalajlı şekilde sütlü tatlı üretimi yaptığını ve ürünlerini ulusal marketlere verdiğini söyledi. Şu anda höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, fırın sütlaç, supangle, profiterol ve muhallebi gibi sütlü tatlılar ürettiğini belirten Aydın,1998 yılında ulusal marketlere de ürün vermeye başladık. Şu an Türkiye’deki discount marketler hariç ulusal marketlerin hepsiyle çalışıyorum. Türkiye geneline ürün veriyoruz. Kazandibi tatlısını kaseye koyarak satılmasını sağlayan ilk firmalardan birisiyiz. Marketlerde kase tatlıların satışı artmaya ve talep çok olmaya başlayınca pastaneciliği bırakıp tamamen bu işe yöneldim ve fabrikasyon olarak marketlere kase tatlı üretmeye başladık. Firmada kadın çalışanlarımız çoğunlukta. Firmada yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 75-80’i kadın çalışanlardan oluşuyor. Dedi. Tatlıları geleneksel yöntemlerle ürettiklerini dile getiren Aydın, sütlü tatlılarda ağırlıklı olarak fırın sütlaç, kazandibi, höşmerim, profiterol talep edildiğini, günlük 2-3 ton süt kullandıklarını söyledi. RAMAZAN’DA ÜRETİM YÜZDE 20 ARTTI. Pandemi sürecinde üretime devam ettiklerini, aynı zamanda makine parkurunu genişlettiklerini ifade eden Aydın, yaklaşık 2 milyon lira yatırım yaptıklarını aktardı. Ramazan ayında işlerinin yoğun olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle tamamladı, Geleneksel şerbetli tatlılar her zaman talep görüyor ama yemesi ve sindirimi kolay olduğundan dolayı sütlü tatlılara bu ayda talep çok oluyor. O yüzden şu anda üretimimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ramazan dolayısıyla üretimimizde yüzde 20 civarında bir artış yaşandı. Günlük üretimimiz şu anda 50 bin adet kase civarında. Türkiye’de genelde ramazana özgü olarak kabul edilen güllaç tatlısı vardır. Bu da sütlü bir tatlıdır. Son yıllarda güllacın yanında diğer süt tatlıları da tercih edilmeye başladı. O yüzden genel olarak sütlü tatlılara talep artar. Marketlerde de porsiyon olarak satılması nedeniyle bu tarz ürünlere de talep artıyor.