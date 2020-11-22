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Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasından sonra oluşturulan kontrol noktasından otomobille kaçan iki şüpheli, polis ekiplerince uzun süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri de tehdit eden iki şüpheliye toplamda 9 bin 610 TL para cezası uygulandı.

22 Kasım 2020 Pazar 08:48
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Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan, bugün saat 20.00'den yarın 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri kentin işlek cadde ve meydanlarında kontrol noktası kurdu. Ekipler, tek tek durdurdukları otomobillerde evrak incelemesi yaptı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde uygulama sırasında Ziya D. yönetimindeki 41 GB 427 plakalı otomobil polislerin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin takip etmesi üzerine otomobili yol kenarında bırakan Ziya D. ve yanındaki arkadaşı yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, şüphelileri ara sokaklarda uzun süre kovaladıktan sonra yakaladı. Şüpheliler, tekrar kontrol noktasına getirildi.

ALKOL MUAYENESİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENDİ

Polis ekipleri, Ziya D.’ye alkol muayenesi yapmak için yaklaşık 15 dakika çaba gösterdi. Ancak Ziya D. uzun süre direnerek alkol muayenesi yaptırmadı. Polis ekipleri Ziya D.'ye alkol testine itiraz ettiği gerekçesiyle 3 bin 156 TL para cezası uyguladı. Ayrıca, Ziya D. ve arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan 3 bin 150'şer TL para cezasıyla birlikte toplam 9 bin 456 TL işlem uygulandı.

'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ'

Polis ekiplerine uzun süre direnen Ziya D.’nin kısa bir süre önce alkollü araç kullanmak nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin otomobili ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

‘BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİLER’

Polis ekiplerinin ceza işlemi uyguladığı sırada, Ziya D.’nin yanındaki şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin üstüne yürüyerek "Bunu sakın yayınlamayın. Sakın." diye tehditlerde bulundu. 

DHA

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KoronavirüsPandemiSokakYasakBursaPolisşüpheli
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