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Kısıtlamayı ihlal eden baba-oğul, 'hırsızlık'tan aranıyormuş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tam kapanmaya yönelik denetim yapan polis ekipleri, taksiyle seyahat eden Recep N. (44) ile oğlu Furkan N.'nin (22) 'hırsızlık' suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan baba ile oğluna, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. 

01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:54
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Kısıtlamayı ihlal eden baba-oğul, 'hırsızlık'tan aranıyormuş

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin köprülü kavşak girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı. Uygulama noktasına gelen taksi sürücüsünü durduran ekipler, araçtaki 2 kişinin durumundan şüphelendi. Baba- oğul oldukları anlaşılan Recep N. ile Furkan N.'nin, daha önce karıştıkları hırsızlık olayının şüphelileri olarak arandıkları ortaya çıktı. Baba ile oğlu, gözaltına alınırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölBabaOğulHırsız
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