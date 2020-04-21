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'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde depremzedelerin ve koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oluyor.

21 Nisan 2020 Salı 09:00
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'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlara ulaşarak gıda, giysi, ısınma ve temizlik yardımında bulundu. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların mağdur olmaması adına Vefa Sosyal Destek Grubu'nu görevlendirdi. Yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi de dahil edildi. Gönüllüler, depremzedelerle birlikte sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet etmeye başladı. Bu kapsamda hareketin gönüllüleri, güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla da şehirlerarası yol kontrol noktalarında çalışan polis ekiplerini ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Daha sonra Kırklar Mahallesi'nde kurulan konteyner kenti ziyaret eden gönüllüler, konteyner evlerde kalan çocukların evde kalmaları için okuma ve boyama kitapları dağıttı.

'GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK VERİYORUZ'

Kırmızı Montlular Hareketi Kurucu Başkanı Erhan Eğit, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın kurduğu Vefa Destek ekiplerine gönüllü olarak destek verdiklerini belirterek, "Kimi zaman köylerde olan yaşlılarımıza koli, kimi zaman çocuklar için oyuncaklar, boyama kitapları veriyoruz. Bugün de özellikle 7 gün 24 saat bizlerin güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize az da olsa bir çorba ikramında bulunduk. Çünkü onların bu ülkeye hizmeti tartışılmaz bir gerçek. 24 Ocak'ta ilimiz çok ciddi bir depremle sarsıldı ve devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmetine Hızır gibi yetişti ve konteyner kentler kurdu. Bugün de konteyner kentlerde olan miniklerimiz dışarı çıkmasınlar, evlerinde olsunlar diye onlara kitaplar ve boyama kitapları hediye edeceğiz ve onlara da yine koronadan dolayı dışarı çıkmamaları gerektiğini ve evlerinde zaman geçirmeleri gerektiğini ifade edeceğiz" dedi.

Depremden bu yana sahada olduklarını belirten gönüllü Tülay Kaçar ise "Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştık. Bizim tek amacımız şu anda halk olarak, millet olarak evde kal çağrısına milleti teşvik edebilmek. Elimizdeki imkanlarla hizmet sunmak. Lütfen Türkiye, evde kal hayatta kal" diye konuştu.

Konteyner kentte yaşayan Miraç Fikri Adıyaman da "Evimiz hasar gördüğü için buradayız. Kırmızı montlu gönüllü abilerimize de teşekkür ederim bize kitap getirdiler. Arkadaşlarımızı da düşündükleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDeprem
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