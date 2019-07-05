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Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı

Edirne'ye, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çeşitli kentlerden gelen ve otellerde yer bulamayanlar, tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ile parklara kurdukları çadırlarda ya da araçlarında geceyi geçirdi.

Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı

Edirne'ye, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çeşitli kentlerden gelen ve otellerde yer bulamayanlar, tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ile parklara kurdukları çadırlarda ya da araçlarında geceyi geçirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:23
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Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün başladı. Kırkpınar için kente gelenler, tüm otel, pansiyon ve misafirhaneleri günler öncesinden doldurdu. Yaklaşık 2 bin 400 yatak kapasiteli otellerde yer bulamayanlar, her yıl olduğu gibi Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi başta olmak üzere parklarda geceyi geçirdi. Kurdukları çadırlarda ya da araçlarında yatanlar, sabah kahvaltılarını da çayırların üzerinde, yanlarında getirdikleri kahvaltılıklarla yaptı.

Güreşleri izlemek için Antalya, Balıkesir, İzmir, Manisa, Kocaeli dahil farklı kentlerden Edirne'ye gelenler, kalacak yer bulamadıklarında Selimiye Camii bahçesini tercih ettiklerini söyledi. Halk arasında 'bedava palas' olarak adlandırılan, önceki yıllarda cuma ve cumartesi geceleri dolan cami bahçesinde, bu sene perşembe gecesinden yoğunluk başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırkpınar Yağlı GüreşleriEdirneSelimiye Camii
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