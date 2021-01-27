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Kırkpınar Er Meydanı, bakıma alındı

EDİRNE'de, sağanak yağış ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Sarayiçi’ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda, belediye ekipleri tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, taşkında DSİ tarafından yapılan 'Kanal Edirne'nin faydasının görüldüğünü belirterek, "Suyun akışı daha kontrollü yapıldı. Alanımızda herhangi bir sıkıntı yok, rutin bakım ve onarımlarını yapıyoruz" dedi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:01
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Kırkpınar Er Meydanı, bakıma alındı

Edirne'de 11-13 Ocak tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinde debi yükseldi. Yatağının dar olması ve Bulgaristan'ın da baraj kapaklarını açmasıyla taşan Tunca Nehri, tarım arazileri ile tarihi Sarayiçi yarımadasını sular altında bıraktı. Yarımadada bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı da taşkın sularından etkilendi. Edirne Belediyesi, suların çekilmesinin ardından Er Meydanı'nda temizlik ve onarım çalışmaları başlattı. 

'ÖNCEDEN TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ’

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, herhangi bir hasarın olmadığını söyledi. Sarayiçi'nin en son 2014 yılında taşkın sularından etkilendiğini hatırlatan Gürkan, "Burası sadece Kırkpınar dönemi kullandığımız bir alan o yüzden bu dönemde, kış sezonunda burasının yağmur suyunun basmasının her hangi sıkıntısını yaşamıyoruz. DSİ'nin kurmuş olduğu alarm sistemleri ile de önceden bu su basacağını gördüğümüz için önceden tedbirlerimizi alıyoruz. Şimdi su baskını bitti, sular çekildi arkadaşlarımız da temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Her hangi bir zararımız yok, sadece çamur ve taşkının getirdikleri ile sıkıntımız var. Onu da temizleyerek sıkıntıyı ortadan kaldıracağız" dedi.

'KANAL EDİRNE'NİN FAYDASINI SON TAŞKINLA GÖRDÜK'

DSİ'nin 2015 yılında, taşkınları önlemek amacıyla Meriç Nehri üzerinde yaptığı Kanal Edirne'nin faydalarını, son taşkında gördüklerini söyleyen Gürkan, "DSİ Meriç Nehri taşkınıyla ilgili bir çalışma yaptı, bir baypas kanalı yapıldı. Son taşkında bu kanalın faydasını gördü Edirne. Suyun akışı daha kontrollü yapıldı. DSİ'nin çalışmaları devam ediyor. Sanırım önümüzdeki dönemde Tunca Nehri'nde de çok taşkın olmayacak çünkü Meriç Nehri, Tunca Nehri'ne göre daha yüksek kotta olduğu için Meriç'in biraz kotunun yükselmesi Tunca'nın geri basmasına sebep oluyor. Şimdi orası disipline edildiği için buraya da mutlaka süreç içerisinde bir çözüm geliştirecek" diye konuştu.

'BU YIL MUTLAKA KIRKPINAR'I YAPMAK İSTİYORUZ'

Tarihi Er Meydanı'nı Haziran ayı sonunda yapılacak 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazır etmek istediklerini ifade eden Gürkan, "2021'de, Haziran sonunda 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yine bu alanda gerçekleştireceğiz. Nisan ayı gibi tam esaslı hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu yıl artık aşının da uygulanmaya başlamasıyla, pandeminin azalacağını düşünüyoruz. Bu yıl mutlaka yapacağız, yapmak istiyoruz. Alanımızda herhangi bir sıkıntı yok, rutin bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Tribünlerimizde, çatılarımızda, çayırımızda ve dış mekanımızda bir sıkıntı yok. Bu yıldan itibaren de burasını hafta sonları turistik ziyaretlere açmayı planlıyoruz. Onunla ilgili planlarımız var. Yani her hafta sonu burada, tur operatörleri ile de görüşerek planlı ve biletli olarak gösteri güreşleri yapmayı planlıyoruz ki yağlı güreşin o seyir zevkini Edirne'ye gelen tüm turistler de izleyebilsin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırkpınarGüreşYağlı GüreşYağmurYağışTunca NehriBakımOnarım
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