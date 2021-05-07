Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1431
ALTIN
485.219
DOLAR
8.2829
STERLİN
11.5362
EURO
10.0056
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Gelir paylaşım işi ihalesi
Gelir paylaşım işi ihalesi
34 öğretim üyesi alınacak
34 öğretim üyesi alınacak
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
14 adet ticari taksi hattı satılıyor
14 adet ticari taksi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 21 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

07 Mayıs 2021 Cuma 09:33
2 Okunma
Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan'da internek üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şebekeye üye 21 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın aldığı yakalama kararı sonrası 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 21 kişiyi gözaltına alan polis, 30 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayKırıkhanBahisKumarOperasyonPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meşhur Çanakkale domatesinin fideleri toprakla buluştu
Meşhur Çanakkale domatesinin fideleri toprakla buluştu
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın
100 kilometre süren film gibi kovalamaca kazayla bitti
100 kilometre süren film gibi kovalamaca kazayla bitti
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı: 1'i polis 2 yaralı 
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı: 1'i polis 2 yaralı 
Gazeteci Burhan Kazmalı, koronavirüsten yaşamını yitirdi 
Gazeteci Burhan Kazmalı, koronavirüsten yaşamını yitirdi 
Aydın’da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza
Aydın’da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma