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Kilis'te nar hasadı

Kilis'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan narların hasadına başlandı. Narların çoğunun, 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşitten olduğu belirtildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:51
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Kilis'te nar hasadı

KİLİS - Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, kilosu 3 liradan alıcı bulan narın, üreticiyi mutlu ettiğini söyledi. Özdemir, "Narların çoğu 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşittir. Hasadı yapılan narların büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor" diye konuştu. 

'Hicaz narı'nın ekşi olduğunu ve nar ekşisi yapımında da kullanıldığını anlatan Özdemir, Kilis'in nar üretimi açısından önemli bir şehir olduğunu dile getirdi. 

Kentteki nar üreticilerinden Mehmet Sakar ise hasadı yapılan meyvenin soğuk hava deposunda saklandığını, aralık veya ocak ayında talep doğrultusunda istenilen ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.
 

Anahtar Kelimeler:
KilisNar Hasadı
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