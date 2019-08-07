Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi

KİLİS - İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satıldığı ve sahte içki üretildiği belirlenen yerlere operasyon düzenledi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ve sahte içki yapımında kullanılan 245 litre etil alkol, 2,5 litre viski katkı maddesi, 1,5 litre votka katkı maddesi ile şişe kapakları, holigram, şişe dolumu için serum hortumları, etiketler, Rusça yazılı bandrol ele geçirildi. Kaçak içkilere ve malzemelere el koyan ekipler, 1 kişiyi emniyete götürdü.