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Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kilis'te, polis ekiplerince kaçak içki satıldığı belirlenen yerlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kilis'te, polis ekiplerince kaçak içki satıldığı belirlenen yerlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
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Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi

KİLİS - İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satıldığı ve sahte içki üretildiği belirlenen yerlere operasyon düzenledi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ve sahte içki yapımında kullanılan 245 litre etil alkol, 2,5 litre viski katkı maddesi, 1,5 litre votka katkı maddesi ile şişe kapakları, holigram, şişe dolumu için serum hortumları, etiketler, Rusça yazılı bandrol ele geçirildi. Kaçak içkilere ve malzemelere el koyan ekipler, 1 kişiyi emniyete götürdü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KilisKaçak IçkiOperasyon
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