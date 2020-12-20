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KILAVUZ; ÜLKEMİZ VE BURSA’MIZ İÇİN BİLİM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Bundan sonra da aynı kararlılık ile ülkemiz ve Bursa’mız için bilim üretmeye devam edeceğiz” dedi.

20 Aralık 2020 Pazar 11:36
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KILAVUZ; ÜLKEMİZ VE BURSA’MIZ İÇİN BİLİM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin öğrenci bakımından en kalabalık üniversitesi olduklarına işaret ederek; “Birinci dalga üniversiteleri ele aldığımız zaman akademisyen başına en fazla öğrenci düşen üniversiteyiz. Bu durumu asla bir eleştiri konusu yapmıyoruz. Mevcut şartlar ve duruma rağmen, koşullar ne olursa olsun çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılık ile ülkemiz ve Bursa’mız için bilim üretmeye devam edeceğiz” dedi.

BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, tüm genel kurul üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve rektör yardımcıları da katılarak, akademisyenler ile görüş alışverişinde bulundu. Rektörlük A Salonu’nda düzenlenen kurul toplantısının açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2019 yılının Nisan ayında göreve geldikten sonra üniversitedeki huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, öğrenciler ile ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtulması ile bilimsel düzeyin yükseltilmesi için çaba içerisine girdiklerini söyledi. Görevde 20 aylık bir süreyi geride bıraktıklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu sürenin yarısında maalesef Covid-19 sorunu ile uğramak zorunda kaldıklarının altını çizdi. REKTÖR KILAVUZ: GELDİĞİMİZ NOKTAYI YETERLİ GÖREMEYİZ. Her şart altında çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Kılavuz; “Enstitülerimiz, Üniversitelerin bilimsel araştırma yönünü temsil ediyor. Bu anlamda 4 enstitümüz de toplumun tüm katmanları ile ilişki kurmamızda önemli katkılar sağladı. Her enstitümüz bizlere kendi alanında ciddi katkılar ve işbirliği imkânı tanıdı. Bugün geldiğimiz noktadan memnunuz. Ancak geldiğimiz konum bizim için yeterli olmamalıdır. İki günü eşit olan kaybeder anlayışı ile kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Biz kendimizi geliştirirsek, enstitümüz gelişir. Enstitümüz gelişirse üniversitemiz gelişir. Üniversitemiz gelişirse de kentimiz ve ülkemiz gelişir” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA ÖĞRENCİYE SAHİP ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci sayısı açısından Türkiye’nin en kalabalık üniversitesi olduklarının altını çizen Rektör Kılavuz; “Şuan itibariyle 69 bin 900 öğrencimiz var. 2 bin 180’i doktora, 4 bin 200 civarında yüksek lisans, 21 bin ön lisans, 44 bin lisans olmak üzere toplam 69 bin öğrenci ile en kalabalık üniversite biziz. Öğretim elemanı sayımız ise 2 bin 700’leri aştı. Bin 200 civarında öğretim üyemiz var, 400’e yakın da öğretim görevlisine sahibiz. Araştırma görevlilerini de dâhil ettiğimiz zaman 2 bin 700 sayısına ulaşıyoruz. Birinci dalga üniversiteleri ele aldığımız zaman akademisyen başına en fazla öğrenci düşen üniversiteyiz. Türkiye genelindeki ortalamanın 15-20 öğrenci üzerindeyiz. Birinci dalga üniversitelerde öğrenci başına yapılan bütçe harcamaları 13.500 TL ortalamaya sahipken, üniversitemizde bu rakam 9000 TL’dir. Bu rakam ikinci ve üçüncü dalga üniversitelerinin de gerisindedir. Ancak biz bu durumu asla bir eleştiri konusu yapmıyoruz. Mevcut şartlar ve duruma rağmen, koşullar ne olursa olsun çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılık ile ülkemiz ve Bursa’mız için bilim üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. AKADEMİK ALT YAPI VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA ÖZEL İLGİ.. Görevindeki 2 yıla yakın süre içerisinde akademik alt yapıya ve bilimsel çalışmalara özel önem verdiğinin altını çizen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu süre içerisinde yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz destekler ile asıl ve aday araştırma üniversiteleri arasında 14. sıradan 11. sıraya yükseldik. TÜBİTAK’ın yenilikçi ve girişimci üniversite sıralamasında da 21.’likten 19.’luğa geldik. Başarımızda elbette ki geçmiş yöneticilerimizin payı var. Bunu asla inkâr etmiyoruz. Biz de bu yatırımların üstüne daha çok çalışarak ve ekibimizi doğru yönlendirerek önemli katkılar sağladık. Yeni dönemde hedefimiz ise bu başarıları geride bırakarak üniversitemizi çok daha yukarılara taşımaktır. Bu noktada da enstitülerimize özel görevler düşmektedir. Üniversitemizin gelişmesi ve ilerlemesi öncelikle enstitülerimizde göstereceğimiz çalışmalar ile olacaktır. Tüm akademisyenlerimizden biraz daha gayret ve özveri bekliyoruz” dedi. Toplantıya katılan akademisyenlere seslenen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren de yüksek lisans ve doktora ders içeriklerini daha kapsamlı hale getireceklerini aktardı. Öğretim üyelerinden gelecek her türlü öneriye açık olduklarını belirten Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, tüm anabilim dalları ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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KılavuzUludağ ÜniversitesiBursaMustafa Yıldızönce Vatan
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