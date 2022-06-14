KGK‘nın Artvin-Batum Medya Buluşması 

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Önce Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi

Adnan Fişenk

ANKARA

KGK üyesi 70 yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı KGK’nın öncülüğünde gerçekleşen medya buluşmasına Artvin İl Temsilcilisi Aydın Tatar’ın organizasyonu, Artvin Valiliği, bir kısım Artvin STK'ları ve Batum TC Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı.

Artvin'in doğa harikası yerlerinden Şavşat Karagöl, tarihi Tibet Kilisesi, Yavuzköy ve Efkar tepesi, Artvin Ata Tepe ziyareti, Artvin Kültür Sokağı ve Gastronomi standı ziyareti, Artvin Valiliği ziyareti, Borçka Marina baraj gölünde tekne turu, Karagöl gezisi ile Artvin’e gelen konuk katılımcılara Artvin’in kültür, doğal ve tarihi güzellikleri tanıtıldı.

Artvin DSİ toplantı salonunda İnternet yasası ile ilgili KGK genel bir toplantı gerçekleştirildi.

Ayrıca Artvin Üniversitesi Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen diğer bir KGK öncülüğündeki Medya Paneli’ne Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan ve Hukuk Yazarı Avukat Atilla Diler’in katılımıyla Medyanın toplum üzerindeki etkisi.

Sosyal Medya ve Dijital Medyanın Günümüzdeki Faktörleri ve Rolleri

Küreselleşme ve Medya

Artvin Çoruh Üniversitesi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Projeleri gibi çok önemli konular konunun uzmanları tarafından ele alınarak görüşleri dile getirildi.

Program devamında Arhavi Çifte Köprü gezisinde yöresel ikramlarla ağırlanan katılımcı konuklar, daha sonra Kemalpaşa Çay Fabrikası'nı ve aynı gün Sarp kapısını ziyaret ederek Gürcistan - Batum'a geçilmiştir.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’nin Artvin-Batum Medya Buluşması kapsamında düzenlediği 5 günlük etkinliğin Artvin’den sonraki son durağı Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum şehri oldu.

Batum’da Gürcistanlı yerel gazetecilerle de bir araya gelen Küresel Gazeteciler Konseyi heyeti, Acara Özerk Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı Jaba Putkaradze ile Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ve DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan’ın katıldığı yemekli resepsiyonda iki ülkenin dostluk ve işbirliği temelinde temaslarda bulundu.

KGK KÖPRÜ OLDU

Toplantıda bir konuşma yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde gazetecilerin büyük rolü olduğuna değinerek KGK olarak bu bağlamda Gürcistanlı gazetecilerle iş birliklerini artırarak sürdüreceklerini dile getirdi. Dim, Gürcistan ile Türkiye arasında uzun yıllar süren olumlu komşuluk ilişkisine rağmen medya anlamında köprünün eksik kaldığını, ancak kısa zamanda karşılıklı ziyaretlerle bu eksikliğin giderilmesi için KGK olarak üzerinde çalışıldığını vurguladı.

YATIRIM FIRSATLARI VAR

DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan ise Türkiye’nin Gürcistan’da çok fazla yatırımı bulunduğu ve Batum’da Türk iş insanları için fırsatların artarak devam ettiğini vurguladı. Son zamanlarda tarım alanında ciddi teşviklerin bulunduğunu dile getiren Çalışkan, Batum başta olmak Gürcistan’ın genelinde turizmin en önemli alan olduğunun altını çizerek Türk iş insanları için ciddi yatırım fırsatlarının dikkate değer olduğunu kaydetti. KGK’ya teşekkür eden Çalışkan, “İki ülke medyasının köprü kurmasına vesile olan konseye minnettarız. Desteğimizi ve işbirliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

BATUM EXPO’DA

Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ise Türkiye’nin Gürcistan ile kadim iş birliği olduğunu ve komşu iki devletin komşu şehir Batum’da iyi ilişkilerini artırarak devam ettireceğini dile getirdi. Geçen gün Abhazya’daki savaştan göçenlere Türkiye olarak, TİKA eliyle yardımda bulunup 370 arı kovanı dağıttıklarını söyleyen Başkonsolos Yılmaz, Batum’da bir asır önce kurulan botanik bahçesinin düzenlenecek Kahramanmaraş EXPO 2023'te de temsil edileceğini açıkladı.

KGK KATKI SAĞLIYOR

Acara Özerk Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı Jaba Putkaradze ise Türkiye’nin Gürcistan için önemli ekonomik ortaklardan biri olduğunun altını çizerek devam eden bir çok projenin olduğunu vurguladı. KGK'nın düzenlediği program için teşekkür eden Bakan Putkaradze, KGK'nin Batum'un tanıtımına ve Türkiye ile ilişkilerine çok önemli katkı sunduğunu ifade etti.

MÜSİAD Batum yöneticilerinin de katıldığı yemekli programa, iş insanları ile diplomasi ve bürokrasiden de birçok katılım gerçekleşti.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jaba Putkaradze, Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ile DEİK Gürcistan – Türkiye İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan’a günün anlam ve önemine istinaden plaket takdiminde bulundular.

BATUM CAMİSİ GEZİLDİ

KGK Heyeti daha sonra Acara Turizm Dairesi’nin organizasyonu ile rehberler eşliğinde; dünya çapında üne sahip Batum Botanik Bahçesi, Batum şehir merkezindeki tarihi ve turistik meydanlar ile Batum'daki önemli Türk eseri Orta Cami'yi gezerek yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Türkiye’ye döndü.

İŞTE KGK HEYETİ

Programa KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Yerel Medya Meclisi Başkanı İsrafil Avcı, KGK Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu ve KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş ile KGK yönetim kurulu üyeleri Yusuf Ziya Çakır, Duran Özkan ve Ercan Arslan, Yaygın Medya Meclisi üyeleri Seda Demir, Hayati Arıgan, Ahmet Coşkunaydın, Ferhat Yıldırım, Neşat Gündoğdu, Süreyya Güngör, Muhammet Oluklu, Avrupa Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Fişenk, Dış Medya Meclisi üyeleri Orhan Akyüz, Felat Bozaslan, Nalan Yazgan, Ali Hançerli, Adil Elmas, Avtandil Otinashvili, İl Temsilcileri Nihat Aydın, Cabbar Sıktaş, Recep Aydın, Esra Aksu, Celal Çiftçi, Suat Deniz, Ahmet Külekçi, Kemal Özdilek, Şerife Türkeş, Kemal Deniz, Sezai Köprülü, Ferhat Lap, Yaşar Yıldız, Hacı Odabaş, Bekir Doğan, Bayram Ali Kavalcı, Necati Günay, İkram Kali, Hakan Özen, Esat Bindesen, İrfan Hoşafçıoğlu, Naci Yıldız, Metin Karakuş, Nezir Çağlar, Suavi Okumuş, Mustafa Doğan, Zafer Tokuş, Özkan Karakaya ile KGK üyeleri Halit Akgül, Yunus Yıldız, Adem Çelebi ve Khatayi Azizov, KGK Danışma Kurulu Başkanı Dr. İmbat Muğlu ve üyeler Emral Cömert, Ali Atasever ve Atilla Diler katıldı.