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Keşan’da kurulacak halk pazarına HES koduyla girilecek

Edirne’nin Keşan ilçesinde, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için yarın kurulacak olan halk pazarına HES kodu ile girilecek.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:39
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Keşan’da kurulacak halk pazarına HES koduyla girilecek

EDİRNE - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riski' temsil eden  'kırmızı' renk ile yer alan Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle halk pazarının cuma günleri kurulmasına karar verildi. Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, yarın kurulacak halk pazarına esnafın ve vatandaşların HES kodu sorgulanarak alınacağını bildirdi. Ayrıca maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara ceza kesileceğini söyledi.

HES KODU OLMAYAN PAZARA GİREMEYECEK

Zabıta Müdürü Yılmaz, “Cumartesi günleri kurulan halk pazarı, 2 Nisan Cuma günü aynı yerinde kurulacak. Pazarımız akşam 19.00’a kadar açık kalacak. Pazar yerine girişler sadece HES kodu ile olacak. HES kodu olmayan vatandaşımız da esnafımız da pazar yerine alınmayacak. Vatandaşlarımız halk pazarından ihtiyaçlarını maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak karşılayabilecek” dedi.

Pazar yerinde koronavirüs tedbirlerinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Yılmaz, “Koronavirüs ile ilgili tedbirler pazar yerinde yine eksiksiz olarak uygulanacak. Hem vatandaşımız hem de esnafımız herhangi bir cezai işlem ile karşılaşmamak adına dikkatli olsunlar. İlçemizde de son dönemde etkisini hissettiğimiz koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan hem vatandaşımıza hem de esnafımıza cezai işlem uygulanacak. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde lütfen sağlımız için tedbirlere harfiyen uyalım. Özellikle yasak alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Pazaryerine alışveriş için gelen vatandaşımız da esnafımızda maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uymak zorunda. Bu işin şakası yok” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HES KoduKeşanHalk Pazarı
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