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Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yeniden düzenlenerek şehrin düşman işgalinin 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, dün açılışı gerçekleştirilen Artı Çarşı'da bulunan dikiş diken terzi ve Keşanlı Ali heykellerine zarar verildi.

Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yeniden düzenlenerek şehrin düşman işgalinin 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, dün açılışı gerçekleştirilen Artı Çarşı'da bulunan dikiş diken terzi ve Keşanlı Ali heykellerine zarar verildi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:51
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Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi

EDİRNE - Keşan Belediyesi tarafından iş merkezlerinin bulunduğu Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Mercan ve Sebat sokaklar yeniden düzenlenerek, 'Artı Çarşı' adı altında dün şehrin düşman işgalinin 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında törenle hizmete açıldı. Düzenleme çalışmaları kapsamında çarşıdaki sokaklara dikiş diken terzi ve Keşanlı Ali heykelleri konuldu. Heykellere, dün, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Dikiş diken terzi heykelindeki dikiş makinesinin iğnesi kırılırken, Keşanlı Ali heykelinin sağ elindeki tespih yerinden söküldü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykellere zarar verildiği görerek, tepki gösterdi.



'BU GÜZELLİKLERİ HEP BERABER KORUMAMIZ LAZIM'

Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek, çarşı olarak düzenlemesi yapılan sokakların dün gerçekleştirilen törenle hizmete girdiğini belirterek, "Burası Keşan'da yaşayan herkes için nezih bir ortam oldu. İnsanlar alışverişini, esnafımız ticaretini yapıyor. Ama daha açıldığı günün sabahı bu heykellere bazı kendini bilmezler tarafından zarar verildi. Bazı kendini bilmezler bu heykelleri koruması gerekirken, tahribata başlamışlar. Bu güzellikler hepimizin. Nedendir, anlayamadık. Dün yerinde olan tezi heykelindeki dikiş makinesinin iğnesi yerinde yok. Keşanlı Ali heykelinin elindeki tespihi kırıp, götürmüşler. Çok barbarca bir davranış, Bu Keşan'a yakışmıyor. Bu güzellikleri hep beraber korumamız lazım" dedi.

'İNSANLARIN BİLİNÇLENMESİ LAZIM'

Çarşı esnafından terzi İbrahim Çınar da, heykellere zarar verilmesine tepki göstererek, "Zarar vermek isteyenin önüne geçmek zor olur. İnsanların bilinçlenmesi lazım. Güvenlik kamerası koyulursa daha caydırıcı olabilir. Daha ilk akşamdan heykellere zarar verilmesi üzücü. Böyle olursa, demek ki ileride heykeller gidecek" diye konuştu.

'YAPILANLAR AYIP'

Esnaf İsmail Kılıçoğlu da, çarşıya güvenlik kamerası sistemi kurulması konusunu belediyeye aktardıklarını kaydederek, "Bu yapılanlar gerçekten ayıp. Heykellere zarar vermişler. Yazık, günah. Yetkilerden bu konuda önlem almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce heykellere zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Keşanda Dün Açılışı Yapılan Heykellere Zarar VerildiEdirneKeşanlı Ali
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