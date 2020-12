Keşan'da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi

EDİRNE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 milyon 600 bin liralık hibe desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'At Arabaları Dönüşüyor' projesi kapsamında, bugün düzenlenen tören ile at arabalarını teslim edenlere, elektrikli triportör verildi.



Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile belde belediye başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



'ATLAR ARTIK YÜKTEN KURTULUYOR'



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bir projeyle yük taşımacılığında kullanılan at arabalarının teslim alınarak, yerine ücretsiz elektrikli triportör verildiğini söyledi. Başkan Helvacıoğlu, "Bu projeyle 104 at arabasının dönüşümü sağlanıyor. 104 at arabacısı dernekleşerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyemizin destekleriyle triportörlerle değişime geçiyor. Atlar artık yükten kurtuluyor. Çevreci ve istihdam destekli bir projeyle atların yük taşımasını engelliyoruz. Bu proje, Türkiye'ye örnek olacaktır. Teslim alınan atlar, köylerdeki çiftçilere ve ihtiyacı olan Roman derneklerine dağıtılacak. Atların bakımını da teslim ettiğimiz kişiler yapacak. Şu an ki gibi yük ve eşya taşımacılığında kullanılmayacaklar" dedi.



'GELİR ELDE ETME İMKANLARINI DA ARTTIRACAĞIZ'



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da projenin hayvanlara ve çevreye verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Keşan'da yaşamını at arabacılığı yaparak idame ettiren hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Atların bakımı büyük bir sorumluluktu. Onlar da memnun değillerdi. Onları modern araçlarına kavuşturuyoruz. Gelir elde etme imkanlarını da arttıracağız. Bu proje Türkiye'de bir ilk ve başka bir örneği yok. İnşallah bu proje diğer il ve ilçelere de örnek olur" diye konuştu.



AT ARABACILARI MEMNUN



Keşan'da 40 yıldır at arabacılığı yapan Salih Kömür ise, "40 senedir at arabacılığı yaparak evime ekmek götürüyorum. Üç çocuğumu at arabacılığı yaparak, büyüttüm. Büyüklerimiz böyle uygun gördü. Biz de uygun gördük. Belediye başkanımız da iş bulmakta bize yardımcı olacak. İnşallah kazancımız da iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.



At arabacısı Mustafa Padır da, triportörler ile daha iyi işler yapacaklarına inandıklarını söyledi.



Törende, at arabalarını belediyeye teslim eden 104 kişiye elektrikli triportör verildi.