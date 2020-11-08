KENTSEL DÖNÜŞÜM KURULU ÖNERİSİ GÖRÜŞÜLDÜ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Valilik ve tüm Belediyeleri de içine alan, inşaat sektörünün tüm paydaşlarının katılacağı Kentsel Dönüşüm Kurulu’nun kurulması ve faaliyetlerine başlaması için akademik odalarla araya geldi. Kentsel Dönüşüm Kurulu’nun hayata geçirilmesi ve 1050 Konutlar projesi için Bursa inşaat sektörünün olmazsa olmaz paydaşları olan akademik odalarla görüşmelerde bulunan ve önerilerini sıralayarak fikir alışverişinde bulunan İMSİAD yönetimi, Kentsel Dönüşüm Kurulu için de çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odaları'nın Bursa Şubelerini ziyaret etti.

“BURSA BİZİM ORTAK PAYDAMIZ OLMALI”.. Bursa'nın geleceğe hazırlanması ve kent kimliğini koruyan bir anlayışla kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini söyleyen İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, kent dinamiklerinin ve yerel yönetimlerin bu süreçte aktif görev almasının gerektiğini belirtti. Başkan Andıç şöyle konuştu, "Kentsel dönüşüm kentsel uzlaşı ile olur. Koronavirüs ile mücadelede uygulanan bilim kurulu modelini, Valilik, tüm belediyelerimiz ve inşaat sektörünün tüm paydaşlarının katılacağı şekilde kentsel dönüşüme uyarlayacak olursak, oluşturulacak Kentsel Dönüşüm Kurulu bu kentsel uzlaşının bilimsel bir zeminde sağlanmasına olanak verecektir. Zira inşaat konusunda çok ciddi deneyimlerimiz olduğu için kentsel dönüşümü çözecek bilgiye ve altyapıya müteahhidinden teknik uzmanlarına kadar her anlamda sahibiz. Daha çok bunun derlenip toparlanması noktasında bir sıkıntı görüyorum. Biz Kentsel Dönüşüm Kurulu ile Bursa ortak paydasında birleşerek ve kent yararına fayda sağlayacak bir yapıyı oluşturmanın hedefindeyiz. Kentsel Dönüşüm Kurulu’nun bu anlamda kurulması ve bir an önce faaliyetlerine başlaması için akademik odalarımızla bir araya geldik. Kuskusuz akademik odalar da Bursa emanetini gelecek nesillere en güzel şekilde miras bırakabilmemiz için en iyisini yapmaya gayret sarf ediyorlar. Onlarla bir araya gelerek bir Kentsel Dönüşüm Kurulu kurulması konusunda fikir birliğine vardık. Şimdi de faaliyete geçmesi için çabalıyoruz. Odalarımız da destek vermekten kaçınmıyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum"

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALI”.. Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Bursa’nın kentsel dönüşümde bilinçli bir oluşuma ihtiyacı var. İnşaat alanında yetkin bilgiye sahip müteahhitlerin projeleri yürütmesi lazım. İMSİAD kentsel dönüşümün bilinçli ve çağın ihtiyaçlarına uygun yapılabilmesi için şehrin dinamiklerini de içine katan bir oluşum için çabalıyor. Biz de Mimarlar Odası olarak Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nda yer almak ve Bursa için doğru projelere imza atmak istiyoruz. Bu kurula destek vermekten ve çalışmalarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz”. HER ŞEY BAŞTAN PLANLANMALI. Alanında uzman kurumların projelerde yer almasının çok önemli olduğuna değinen TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Alp Kaya, “Kentsel dönüşüm çok önem arz etmektedir. Planlamanın doğru yapılması, gelecekte yaşanacak birçok sorunun önüne geçiyor. Bunun yanında bazı şeylerin başta yapılması gerekli, yapılan hatalara sonradan müdahale edilmesi hem daha büyük bir çaba gerektiriyor, hem de gereksiz zaman kaybına neden oluyor. Tüm verilerin en başta toplanarak doğru analiz edilmesi ve projelerin bu veriler ışığında hayata geçirilmesi gerekiyor. Bursa için böyle bir Kentsel Dönüşüm Kurulu çalışmalarına başlanması hayati önemdedir.” İfadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ODAKLI DÜŞÜNMELİYİZ. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Başar Bulut da İMSİAD yönetiminin yürüttüğü çalışmaların kent için değerli olduğunu ifade etti. Başar Bulut, “Her zaman çözüm odaklı düşünmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın güvende oturacağı evlere sahip olması gerekiyor. Bir an önce riskli yapıların yıkılması lazım. Kentin yerel dinamiklerinin yer alacağı Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun bu kentin yararına olacak en projelere imza atacağına inanıyorum.”