Kentsel Dönüşüm, Çevre ve İnsan Bursa'da konuşuldu

MUSTAFA YILDIZ



BURSA -Yerel yöneticiler, mimarlar ve akademik oda temsilcileri Kentsel Dönüşüm, Çevre ve İnsan konulu panelde buluştu. TMMOB Mimarlar Odası, Bursa, Muğla, Giresun ve Şanlıurfa’da yapılması planlanan “Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları” kapsamında önemli bir organizasyona imza attı. İlkinin Bursa’da gerçekleştirildiği panele yerel yöneticilerden, bilim insanları ve akademik oda temsilcilerine kadar çok sayıda kişi katıldı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Oditoryumu’nda yapılan programa; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Orhangazi Belediye Başkanı Davut Aydın başta olmak üzere Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ile diğer şube başkanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Feridun Tarım, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, BAOB Dönem Sözcüsü Prof.Dr.Erkan Yaslıoğlu, Bursa İl Koordinasyon Sekreteri Feridun Tetik ve akademik oda temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, pandemi sonrası kent için önemli bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Şimşek, Kentler siyaset üstüdür. Akademik odalar göz ardı edilmeden proje üretilmelidir. Biz göreve geldiğimiz süreçte kamu kurum ve kuruluşlarıyla şehrimizin geleceği için sürekli istişare halinde olduk. Bizler de kamusal sorumluluğumuz gereği şehrimizle ilgili konularda sözlerimizi söylemeye, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz dedi.

ÖNEMLİ MÜCADELELER VERİYORUZ. Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı da, pandemiden dolayı zor bir süreçten geçtiklerini belirtirken, pandeminin insanlara pek çok değeri yeniden hatırlattığını da ifade etti. İncedayı, Pandemi, meslek alanlarımızla ilgili sağlığın ne kadar önemli olduğunu kanıtladı ve bilimsel gerçekleri net bir şekilde ortaya koydu. Kaynakların doğru değerlendirilmesi ve ulaşımdan açık kamusal alanlara kadar çevre ve halk sağlığı biliminin geliştirilmesi gerektiğinin farkına vardık. Pandemiden bağımsız olarak meslek alanlarımızda ciddi sorunlar yaşanıyor ve bunlarla ilgili de önemli mücadeleler veriyoruz. Bunları yaparken doğruları ve gerçekleri anlatmaya gayret gösteriyoruz diye konuştu.

KENTLE İLGİLİ KONULARDAN HEPİMİZ SORUMLUYUZ . Mimarların insanların yaşam alanlarını tasarladığına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, Mimarlar ile yerel yöneticiler arasında benzerlikler vardır. Dolayısıyla birlikte hareket etmek önemlidir. Hiçbir canlı yaşadığı çevreden ve doğadan bağımsız değildir. Kentle ilgili konulardan hepimiz sorumluyuz. Kamu yararı bakışı hep ön planda olmalı, ortak akılla hareket edilmesine bundan sonra da çok ihtiyaç var şeklinde konuştu.

GÜNÜN ŞARTLARINA UYGUN YAŞAM İNŞA ETMELİYİZ. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise şunları söyledi: Dönüşümde önemli adımlar vardır. Örneğin şehirleşme ve şehir kültürünün yerleşimi, mevcut yapıların yeni bir kimliğe ve fonksiyona büründürülmesi, yapısal dönüşümler. Bu adımları tüm paydaşlarla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Günün şartlarına uygun bir yaşam inşa etmemiz lazım. Yoğun göç ve beraberinde gelen plansız yapılaşma nedeniyle yıllardır çeşitli sorunlar yaşayan Yıldırım, son dönemde attığımız adımlarla kronikleşmiş sorunlarını çözüyor. Örneğin Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bölge halkıyla yüzde 100 uzlaşma gerçekleştirdik, bu çok olan bir durum değildir. 100 bin kişinin yaşadığı bir bölge olarak bu proje örnek bir model olacak.

ŞEHİRLER YAŞAYAN ORGANİZMALARDIR. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kentsel dönüşümde herkesin bir fikri olduğunu ve tarafların konuya kendi zaviyelerinden baktıklarını ifade etti. Dündar, Şehir canlı bir organizmadır. 30 yıl önceki Bursa ile günümüz Bursa arasında çok fark var. Ki 30 yıl sonar da fark olacaktır. Dolayısıyla ihtiyaçlar da değişiyor ve bu ihtiyaçların çözümü pek çok kişi ve kurumla konuşulup ona göre belirlenmelidir. Mimarlık önemli bir meslek, yaşadığı şehrin kültürünü, insanların dinini, tarihini, mahalle kültürünü bilerek proje ortaya koyması gerekiyor diye konuştu.

KENTSEL-KAMUSAL MEKANDA DÖNÜŞÜM VE YAŞAM..

Mimarlar Odası Genel Merkezi ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından birlikte düzenlenen Dönüşen Kentler Değişen Yaşamlar ana temalı Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmalarının ilkine açılış konuşmalarının ardından 1. oturum ile devam edildi. BUÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Ediz’in başkanlığında gerçekleşen Kentsel-Kamusal Mekanda Dönüşüm ve Yaşan konulu oturuma ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Şehir Plancısı ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hüseyin Tarık Şengün ile ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü emekli öğretim üyesi ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Galip Yalman konuşmacı olarak katıldı. Oturumda, günümüz kentlerinde kamusallığın ve kamusal mekanın dönüşümü ile finansallaşma sürecinde kentsel dönüşün konusu ele alındı.