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Kendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü

İZMİT’te tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanan müezzin Zülküf Güneş (40), eşi Özlem Güneş’i (39) boğarak öldürdü. Bütün gece eşinin cansız bedeni başında bekleyen Zülküf Güneş, sabah olunca polis ekiplerini arayıp teslim oldu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:45
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Kendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü

Olay saat 03.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Bir camide müezzinlik yapan Zülküf Güneş, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen din görevlisi eşi Özlem Güneş ile yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Özlem Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zülküf Güneş’i boğazından hafif yaraladı. Bunun üzerine boğazından yaralanan Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Olayın ardından bütün gece eşinin cansız bedeni başında bekleyen Zülküf Güneş, gün aydınlanınca polis ekiplerini arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özlem Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Zülküf Güneş ise, ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yapılan tedavisinin ardından, gözaltına alındı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Özlem Güneş'in daha önce eşi tarafından birçok kez darp edildiği ve polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenilirken, cansız bendeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirCinayet
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