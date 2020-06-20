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Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü bulundu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Muzaffer Göktekin (65), sabah gittiği tarlasında ölü bulundu.

20 Haziran 2020 Cumartesi 09:51
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Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü bulundu

Ereğli Dağlar Mahallesi Karkucak mevkiinde oturan Muzaffer Göktekin, sabah saatlerinde tarlasına gitmek için evinden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Muzaffer Göktekin'in ailesi, tarlaya giderek arama çalışması yaptı. Göktekin'in çocukları, gece saatlerinde babalarının cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından Göktekin'in cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara olmayan Muzaffer Göktekin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğliMuzaffer GöktekinVefat
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