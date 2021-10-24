Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. Hastanedeki nöbetinin ardından evine gitmek için yola çıkan Rümeysa Berin Şen yönetimindeki 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şen, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

36 SAAT NÖBET İDDİASI

Dr. Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyüne getirildi. Amca Yaşar Şen, yeğenin Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olduğu ve 1 yıl Kayseri’de görev yaptığını anlattı. Ardından kadın doğum alanında uzmanlığı kazanarak Ankara Şehir Hastanesi'nde göreve başladığını ifade eden Recep Şen, "1 yıldır Kayseri Devlet Hastanesi acil servisinde çalıştı. 2,5 aydır Ankara'da görev yapıyordu. Söylendiğine göre 36 saat nöbetten sonra, çıkışta kaza başımıza geliyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Son söz. Gencecik hayalleri olan bir kızdı. Uzman olursa memleketine gelip hizmet etmek istiyordu" dedi. Gazetecilerin 'Nöbetten şikayet ediyor muydu?' sorusuna cevap veren Şen, "Yok, onları biz konuşmadık. Annesine söylemiş olabilir de bizim bir bilgimiz yok" diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Köy meydanında kılınan cenaze namazına, yakınları, meslektaşları ve Kayseri'deki cezaevinde tutuklu bulunan babası Murat Şen, savcılık tarafından verilen izinle kızının cenazesine katıldı. Cenazede anne Yasemin Şen, kardeşleri Serra Şen ve Arda Şen, güçlükle ayakta durdu. Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

HASTANEDEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Ankara Şehir Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doktor Rümeysa Berin Şen için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, kıymetli çalışma arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'in mekanı cennet olsun." denildi.