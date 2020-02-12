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Kayseri'deki fabrika yangınında zarar 1,5 milyon lira

Kayseri'de masa sandalye üretimi yapan fabrikada çıkan ve 2 saatte kontrol altına alınan yangındaki maddi hasarın yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:39
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Kayseri'deki fabrika yangınında zarar 1,5 milyon lira

KAYSERİ - Yangın, dün saat 19.00'da Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 15'inci cadde üzerindeki A.A.'ya ait masa sandalye fabrikasında çıktı. İddiaya göre; yurt içi ve yurt dışına üretim yapan fabrikakadaki sanayi tüplerinden birinin patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. 

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Tek hangarda bulunan, masa sandalye üretim malzemeleri ve makineler ile üretimi tamamlanmış sandalyelerin tamamen kül olduğu yangındaki maddi zararın yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFabrika Yangını
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