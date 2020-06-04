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Kayseri'de tek kullanımlık seccadelere yoğun ilgi

Kayseri'de, koronavirüs salgını sürecinde tek kullanımlık ve cep seccade satışlarında artış yaşandı.

04 Haziran 2020 Perşembe 12:17
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Kayseri'de tek kullanımlık seccadelere yoğun ilgi

KAYSERİ - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler, 29 Mayıs'ta yeniden açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında namaz kılan vatandaşlar tek kullanımlık ve cep seccadelere yoğun ilgi gösterdi. Tek kullanımlık seccadeler 2 TL, cep seccadeler ise 5 TL'ye satılıyor. Siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyen hac malzemesi satan esnaf Ahmet Diyarbekirli, "Yeni normalleşme ile birlikte camiler ve çevresi yeniden ibadete açıldı. Cuma namazı cami avlusunda kılındığı için bizler de tek kullanımlık ve cepte taşınabilir seccade getirdik. Geçtiğimiz cuma namazında çok ciddi satış oldu. Tek kullanımlık olan seccadeleri vatandaşlar kullanıp atarken, cepte taşınabilir olanı namaz bitince yanında götürüyor. Müşterilerden gelen yoğun bir talep var" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriTek Kullanımlık SeccadeKoronavirüs Salgını
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