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Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

03 Eylül 2020 Perşembe 09:32
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Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı

KAYSERİ

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Mahallesi 3'üncü caddedeki bir mobilya dükkanında meydana geldi. Dükkanda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu S.K., F.B., A.M. ve İ.M.A. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine geldi. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi .Yaralılardan F.B., A.M. ve İ.M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de mobilya dükkanı önünde geniş çaplı inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriSilahKavgaYaralı
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