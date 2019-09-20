Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100543
ALTIN
275.806
DOLAR
5.6922
STERLİN
7.1504
EURO
6.2902
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a ödül
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a...
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını Bursaspor'da da sürdürdü
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını...
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda hızla arttı
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de yaz tatilini geçiren gurbetçiler, sucuk ve pastırma satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, kente gelen gurbetçilerin, pastırma ve sucuk alarak yaşadıkları ülkelere dönmelerinin esnafı memnun ettiğini söyledi.

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de yaz tatilini geçiren gurbetçiler, sucuk ve pastırma satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, kente gelen gurbetçilerin, pastırma ve sucuk alarak yaşadıkları ülkelere dönmelerinin esnafı memnun ettiğini söyledi.

20 Eylül 2019 Cuma 11:41
7 Okunma
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

KAYSERİ - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini geçirmek için Kayseri'ye geldi. Yüzlerce gurbetçi, Kayseri denilince akla gelen ve şehirle özdeşleşen pastırma ve sucuğa yoğun ilgi gösterdi. Kentte pastırma ve sucuk piyasasını canlandıran gurbetçiler, kapalı çarşı girişi ile tarihi Kayseri Kalesi'nin yanında pastırma ve sucuk satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gurbetçilerin Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu, piyasaya hareket verdiklerini söyledi. Gülsoy, "Buradaki en küçük esnafımızdan en büyük şirketlerimize kadar Türkiye'ye gelen bütün gurbetçilerimizin faydası var. Geldikleri zaman ekonomide bir canlanma oluyor. Pastırma ve sucuk dâhil gurbetçilerimizin ekonomi ve ticaretimize faydaları var" dedi.

'AĞUSTOS ALTIN AYIMIZ'

Kentte 30 yıldır pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan Mustafa Tokluman, bu yılın gurbetçilerin gelmesiyle hareketli geçtiğini vurgulayarak, "Gurbetçiler yılda belirli bir zaman geldiği için kaldıkları ülkeye pastırma ve sucuk götürmektedir. Elbette bizim işimize de yansıması çok iyi oldu. Bu sürecimiz Ağustos ayında başlar, Eylül ayının başına kadar hareketli bir şekilde devam eder. Biz esnaflar olarak Ağustos ayı altın ayımızdır. Biz, gurbetçilerin gelmesinden dolayı bu aya 'mübarek ay' deriz. Bütün esnafın yüzü gülüyor. Onlar gittikten sonra hüzün kaplasa da 8'inci ayda en yüksek rakamları görürüz. Gayet verimli bir sezon geçirdik. Gurbetçilerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

'FİYATI YÜKSELDİ'

Kayseri'nin pastırma ve sucuğunun diğer illerde yapıldığını, ancak aynı tadı vermediğini kaydeden Tokluman,"Etin kilosuna bağlı olmak kaydıyla pastırma ve sucuğun fiyatları yükseldi. Yüzde 100 dana eti sucuk 65 ile 75 TL arasındadır. Sırt ve bel eti dediğimiz pastırma da 140 ile 160 TL arasında satış gördü. En çok talep edilen ise sırt pastırmadır"  şeklinde konuştu.

'GURBETÇİLERİMİZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'

Pastırmacı Fatih Şimşek ise gurbetçilerin pastırmaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Kayseri'de Ağustos ayı bizlerin gurbetçileri beklediği dönemdir. Bu dönem yüksek ve başarılı geçti. İç piyasanın durumu onlarda olduğu için bu sene bizim yüzümüzü gerçekten güldürdüler. Bir gurbetçimiz uçakla gideceği zaman 3 kilo alacaksa, arabayla giden gurbetçimiz 8 kilo kadar pastırma ve sucuğu rahatlıkla alabiliyor. Bu da bizler için çok iyi oluyor. Onların tercihi genelde yağsız ve sırttan yapılan pastırma oldu."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriGurbetçiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği
Karadeniz'de kıyı balıkçılığı tehdit altında
Karadeniz'de kıyı balıkçılığı tehdit altında
Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı
2 bin 560 metrede, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtılar
2 bin 560 metrede, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtılar
Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon'a 50 bin turist hedefi
Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon'a 50 bin turist hedefi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı
'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans