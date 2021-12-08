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Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:08
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Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Evlerine yapılan baskınlarla kentte esnaflık yapan A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları, himmet verdikleri, terör örgütünü ve elebaşını övücü paylaşımda bulundukları, Bank Asya'ya destek için hesap açtırıp para yatırdıkları, ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtikleri ve Aralık 2015'te örgüt üyelerinin deşifre olmaması için bağ evlerini kullandırdıkları belirtildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖTerörörgütOperasyonEsnaf
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