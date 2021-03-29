Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392
ALTIN
453.427
DOLAR
8.1843
STERLİN
11.2516
EURO
9.6433
İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 100...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara...
171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
171 itfaiye eri ve...
Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar
Denizli Honaz’da icradan satılık...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kayıp Rabia'nın cesedi Yeşilırmak’ta bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün kaybolan Rabia Ş.'nin (17), Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulundu.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:22
11 Okunma
Kayıp Rabia'nın cesedi Yeşilırmak’ta bulundu

Beyyenice Mahallesi’ndeki evinden dün saat 14.00 sıralarında çıkan Rabia Ş., geri dönmedi. Rabia Ş.’yi merak eden ailesi akşam saatlerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Bugün sabah saatlerinde bir vatandaşın Yeşilırmak Nehri’nde ceset gördüğü yönünde ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kaybolan Rabia Ş.’ye ait olduğu belirlendi. Rabia Ş.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ş.’nin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rabia Ş.KayıpCesetYeşilırmakSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tire'de köylülerin maden ocağı eylemi
Tire'de köylülerin maden ocağı eylemi
Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi
Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi
Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor
Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Karadeniz’e 'çay göçü' öncesi ‘karantina’ önerisi
Karadeniz’e 'çay göçü' öncesi ‘karantina’ önerisi
Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza
Sevindiren haber geldi; KURTARILDI!
Sevindiren haber geldi; KURTARILDI!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma