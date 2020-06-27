Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
6'ncı kattan düşen kadın, hayatını...
3 kente 105 milyon TL'lik yatırım
3 kente 105 milyon TL'lik...
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kayıp olarak aranan genci, arkadaşları öldürmüş

KONYA'da, dün gece ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı(26), şüphe üzerine gözaltına alınan kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K.'nin (26) öldürüp, cesedini dere kenarına attıkları ortaya çıktı. 2 şüphelinin gösterdiği yerde Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu.

27 Haziran 2020 Cumartesi 18:57
0 Okunma
Kayıp olarak aranan genci, arkadaşları öldürmüş

İşitme engelli Göksel Kızıltaş'ın ailesi dün gece eve gelmeyen oğulları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K. önce, Göksel Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Jandarmanın Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf ettiler. İkili, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini de dere yatağına attıklarını anlattılar.

Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cesedin olduğu yere götürüldü. Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesindeki Arastoras mevkisinde Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu. Gencin, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaCinayetKayıpEngelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
Manisa depreminin ön inceleme raporu
Manisa depreminin ön inceleme raporu
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı
Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Manavgat'ta orman yangını
Manavgat'ta orman yangını
6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
3 kente 105 milyon TL'lik yatırım
3 kente 105 milyon TL'lik yatırım
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Konya’daki kazada ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Konya’daki kazada ölen 7 kişi, yan yana defnedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı