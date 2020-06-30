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Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'ndan 50 kişilik ekip ile genişletilen aramalarda 3 iz takip ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor.

30 Haziran 2020 Salı 14:03
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Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı

GİRESUN - İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ancak önceki gece ve dün yapılan aramalarda küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.

JÖH'LER DEVREDE

Kayıp İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları bugün de devam etti. Bugünkü çalışmalara, Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu’ndan 50 kişilik ekip de katıldı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. 170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkisinde yoğunlaştırıldı. JÖH ekipleri hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı. Ayrıca drone ile havadan görüntüleme yapılarak küçük çocuktan iz arandı. Arama çalışmalarında termal kameraların yanı sıra 3 iz takip köpeği ile 1 kadavra köpeği de kullanıldı.

KOMŞU KÖYLEDE CAMİLERDEN ANONSLA ÇAĞRI YAPILDI

Öte yandan İcilli köyüne yakın, Büyükada, Kayadibi, Yeşilhisar, Gültepe köylerinde camilerden yapılan anonslarla vatandaşlardan kendi bahçelerindeki kuytu bölgeleri kontrol etmeleri istendi. Köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor. köylerdeki güvenlik kamerası görüntüleri de toplanarak incelemeye alındı.

İcilli Köyü Muhtarı Ahmet Çoban, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Tüm ekipler sahada yoğun olarak çalışıyor ve arıyorlar. Biz de takip ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları burada. Arama köpekleri de yer alıyor. Şu an bir şey bulunamadı ama inşallah İkranur sağ salim bulunur ve ailesine teslim edilir” dedi.

GİRESUN VALİLİĞİ: BAZI ADRESLERDE ARAMA YAPILDI, SONUÇ ALINAMADI

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İkranur’un 170 uzman personel tarafından arandığının belirtildiği açıklamada, "6 JÖH Timi, 6 Asayiş Timi, AFAD Timi, AKUT Timi, İz Takip, Kadavra köpek unsuru olmak üzere 170 personel ve şahsın yakın akrabaları ile vatandaşların da destek vermesiyle aramalar sürmektedir. Kayıp çocuğun bulunabileceği değerlendirilen 374 hektarlık alanda yapılan arama faaliyetlerinin sonuç vermemesi üzerine soruşturmayı yürüten Bulancak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kayıp çocuk İkranur Tirsi’nin yakın aile bireylerinin ifadesine başvurulmuş, alınan ifadeler sonucu çocuğun bulunabileceği değerlendirilen bazı adreslerde arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama faaliyetlerinde kayıp çocuk ile ilgili herhangi bir belge ve bilgi bulunamamıştır" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayıp İkranurJÖHArama çalışmaları
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