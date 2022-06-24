Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.544,38
ALTIN
1.018,31
DOLAR
17,38
STERLİN
21,34
EURO
18,31
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 70...
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kayıp emlakçıyı başına keserle vurup, halıya sardıktan sonra gömmüş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaybolan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun (34), toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Polis, şüphelinin ormandaki barakada kalan B.K. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden B.K., çıkan tartışmada başına keserle vurduğu Ataoğlu'nu halıya sarıp, toprağa gömdüğünü söyledi.

24 Haziran 2022 Cuma 10:33
Kayıp emlakçıyı başına keserle vurup, halıya sardıktan sonra gömmüş

Alanya'da emlakçılık yapan Ahmet Ataoğlu'dan 5 Haziran'dan beri haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Ataoğlu'nun en son Büyükhasbahçe Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi ve aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede toprak altına gömülmüş ceset olduğunu tespit etti. Toprak altından dün çıkarılan cesedin, Ahmet Ataoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ataoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ahmet Ataoğlu ile en son görüşen kişinin, cesedin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince dün gözaltına alınan B.K., cinayeti itiraf etti. B.K., 6 Haziran sabahı Teras mevkisindeki barakada yalnız oldukları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu anlattı. B.K., daha sonra halıya sardığı Ahmet Ataoğlu'nu cansız bedenini barakaya 20 metre uzaklıktaki alana gömdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaAhmet AtaoğluKayıpCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'daki  helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören
İtalya'daki  helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören
Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
Eskişehir’de etkinliklere 15 gün yasak
Eskişehir’de etkinliklere 15 gün yasak
Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede 
Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede 
Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın
Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın
Turistler, teleskopla uzayı keşfediyor
Turistler, teleskopla uzayı keşfediyor
Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede
‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede
Ankara İtfaiyesi, 14 araçla Marmaris'e hareket etti
Ankara İtfaiyesi, 14 araçla Marmaris'e hareket etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi